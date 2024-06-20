Семёнов Юрий Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.12.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1989
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.04.2013
Сын: Семёнов Илья Юрьевич
Мать ребёнка: Бережная Дарья Александровна
Рождение ребёнка
26.06.2014
Дочь: Бережная Маргарита Юрьевна
Мать ребёнка: Бережная Дарья Александровна
Рождение ребёнка
19.06.2019
Дочь: Семёнова Вероника Юрьевна
Мать ребёнка: Бережная Дарья Александровна
Рождение ребёнка
07.12.2021
Мать ребёнка: Бережная Дарья Александровна