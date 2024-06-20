Семёнов Юрий Юрьевич 04.12.1989 — найти родственников по фамилии на Familio
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Семёнов Юрий Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1989

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бережная Дарья Александровна

Рождение ребёнка
04.04.2013

Сын: Семёнов Илья Юрьевич

Мать ребёнка: Бережная Дарья Александровна

Рождение ребёнка
26.06.2014

Дочь: Бережная Маргарита Юрьевна

Мать ребёнка: Бережная Дарья Александровна

Рождение ребёнка
19.06.2019

Дочь: Семёнова Вероника Юрьевна

Мать ребёнка: Бережная Дарья Александровна

Рождение ребёнка
07.12.2021

Сын: Семёнов Семён Юрьевич

Мать ребёнка: Бережная Дарья Александровна

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