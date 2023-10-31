Самойлова Пелагея Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самойлова Пелагея Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Сын: Самойлов Илья Иванович

Отец ребёнка: Самойлов Иван

Карачев, Карачевский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Самойлов Петр Иванович

Отец ребёнка: Самойлов Иван

Карачев, Карачевский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Торопченова Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Самойлов Иван

Карачев, Карачевский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самойлов ? Иванович

Отец ребёнка: Самойлов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самойлов Иван

Смерть
1942
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