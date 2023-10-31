Самойлова Пелагея Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смерти1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Самойлов Иван
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Самойлов Иван
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Торопченова Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Самойлов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самойлов ? Иванович
Отец ребёнка: Самойлов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Самойлов Иван
Смерть
1942