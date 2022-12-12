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Добровольский Андрей Гордеевич

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Место рождения

Мещовск, Мещовский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1817

Дата смерти

16.10.?

Пол

Мужской

Добавил:

ПД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Добровольский Гордей Иванович

Мать: Добровольская Марфа Ивановна

Мещовск, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1846

Сын: Добровольский Василий Андреевич

Мать ребёнка: Добровольская Анастасия Наумовна

Красный Маяк, Ковровский муниципальный район, Владимирская область
Работа или профессия
С 1857
Красный Октябрь, Ковровский муниципальный район, Владимирская область
Управляющий Нечаевским стекольным заводом.
Рождение ребёнка
15.05.1858 ст.

Сын: Добровольский Алексей Андреевич

Мать ребёнка: Добровольская Анастасия Наумовна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
16.10.?
Смолино, Ковровский муниципальный район, Владимирская область
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