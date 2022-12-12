Добровольский Андрей Гордеевич
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смерти16.10.?
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Рождение ребёнка
Вычислено 1846
Сын: Добровольский Василий Андреевич
Мать ребёнка: Добровольская Анастасия Наумовна
Красный Маяк, Ковровский муниципальный район, Владимирская область
Работа или профессия
С 1857
Красный Октябрь, Ковровский муниципальный район, Владимирская область
Управляющий Нечаевским стекольным заводом.
Рождение ребёнка
15.05.1858 ст.
Сын: Добровольский Алексей Андреевич
Мать ребёнка: Добровольская Анастасия Наумовна
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
16.10.?
Смолино, Ковровский муниципальный район, Владимирская область