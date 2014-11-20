Родович Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родович Виктор

Место рождения

Тольятти, Тольятти, Самарская область

Дата рождения

30.04.1951

Дата смерти

20.11.2014

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ЮЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
17.08.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
20.11.2014
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
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