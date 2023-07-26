Марина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: ??? Семен
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.11.1923
Сын: Осьминин Садофий
Отец ребёнка: Осьминин Александр
Рождение ребёнка
1930
Сын: Осьминин Иван
Отец ребёнка: Осьминин Александр
Рождение ребёнка
Около 1935
Дочь: Кокурина (Осьминин) Фаина
Отец ребёнка: Осьминин Александр
Смерть
Неизвестно