Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарина

Марина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: ??? Семен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.11.1923

Сын: Осьминин Садофий

Отец ребёнка: Осьминин Александр

Рождение ребёнка
1930

Сын: Осьминин Иван

Отец ребёнка: Осьминин Александр

Рождение ребёнка
Около 1935

Дочь: Кокурина (Осьминин) Фаина

Отец ребёнка: Осьминин Александр

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.