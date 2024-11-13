Федорков Андриан Егоров Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Федорков Андриан Егоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Федоркова) Параскева Иванова

Рождение ребёнка
04.06.1876

Сын: Федорков Федор Андрианович

Мать ребёнка: (Федоркова) Параскева Иванова

Чеботаревка
Рождение ребёнка
11.02.1879

Сын: Федорков Дмитрий Андрианович

Мать ребёнка: (Федоркова) Параскева Иванова

Замарая
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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