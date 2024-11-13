Федорков Андриан Егоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.06.1876
Сын: Федорков Федор Андрианович
Мать ребёнка: (Федоркова) Параскева Иванова
Чеботаревка
Рождение ребёнка
11.02.1879
Сын: Федорков Дмитрий Андрианович
Мать ребёнка: (Федоркова) Параскева Иванова
Замарая
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно