Пахолкин Борис Петрович
Место рожденияг. Коломна
Дата рождения05.01.1925
Дата смерти20.11.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1925
Отец: Пахолкин Петр
г. Коломна
Рождение ребёнка
29.04.1949
Мать ребёнка: Пахолкина Вера Михайловна
г. Коломна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пахолкин Алексей Борисович
Мать ребёнка: Пахолкина Вера Михайловна
г. Коломна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.11.2011
г. Коломна
Причина смерти: Болезнь