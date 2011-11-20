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Пахолкин Борис Петрович

Место рождения

г. Коломна

Дата рождения

05.01.1925

Дата смерти

20.11.2011

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1925

Отец: Пахолкин Петр

Мать: Пахолкина Анна Георгиевна

г. Коломна
Рождение ребёнка
29.04.1949

Сын: Пахолкин Юрий Борисович

Мать ребёнка: Пахолкина Вера Михайловна

г. Коломна
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пахолкин Алексей Борисович

Мать ребёнка: Пахолкина Вера Михайловна

г. Коломна
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пахолкина Вера Михайловна

Смерть
20.11.2011
г. Коломна
Причина смерти: Болезнь
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