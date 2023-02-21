Храименкова (Павловская) Феодора Филиппова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Павловский Филипп
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1939
Сын: Храименков Александр Николаевич
Отец ребёнка: Храименков Николай Романович
Рождение ребёнка
02.01.1944
Дочь: Храименкова Надежда
Отец ребёнка: Храименков Николай Романович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно