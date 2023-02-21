Храименкова (Павловская) Феодора Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХраименкова (Павловская) Феодора Филиппова

Храименкова (Павловская) Феодора Филиппова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Павловский Филипп

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1939

Сын: Храименков Александр Николаевич

Отец ребёнка: Храименков Николай Романович

Рождение ребёнка
02.01.1944

Дочь: Храименкова Надежда

Отец ребёнка: Храименков Николай Романович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Храименков Николай Романович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close