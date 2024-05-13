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Шамсутдинов Салахутдин Сагетдинович

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Место рождения

Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

16.11.1875 ст.

Дата смерти

1938

Пол

Мужской

Добавил:

ЯШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1875 ст.

Отец: Сагетдин Шамсутдинов

Мать: Бибигазиза Мухаммет-Галимовна

Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.04.1906

Сын: Шамсутдинов Исхак Салахутдинович

Мать ребёнка: Шамсутдинова (Уразгильдеева) Фатима Хуснутдиновна

Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1938
Сбежал от репрессий, умер в Средней Азии (предположительно в Ташкенте, предположительно от сибирской язвы)

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