Шамсутдинов Салахутдин Сагетдинович
Место рождения
Дата рождения16.11.1875 ст.
Дата смерти1938
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1875 ст.
Рождение ребёнка
09.04.1906
Сын: Шамсутдинов Исхак Салахутдинович
Мать ребёнка: Шамсутдинова (Уразгильдеева) Фатима Хуснутдиновна
Смерть
1938
Сбежал от репрессий, умер в Средней Азии (предположительно в Ташкенте, предположительно от сибирской язвы)