Мудрова Акулина Григорьевна
Место рождения
Дата рождения14.08.1893
Дата смерти04.06.1974
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1893
Отец: Григорий Кузьмич
Мать: Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мудров Андрей Петрович
Бракосочетание
04.02.1913
Холмец, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1920
Сын: Мудров Петр Андревич
Отец ребёнка: Мудров Андрей Петрович
Рождение ребёнка
14.10.1926
Дочь: Крылова (Мудрова) Раиса Андреевна
Отец ребёнка: Мудров Андрей Петрович
Смерть
04.06.1974