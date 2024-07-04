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Мудрова Акулина Григорьевна

Место рождения

Линея, Оленинский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

14.08.1893

Дата смерти

04.06.1974

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1893

Отец: Григорий Кузьмич

Мать: Прасковья Ивановна

Линея, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мудров Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Мудров Андрей Петрович

Бракосочетание
04.02.1913

Муж: Мудров Андрей Петрович

Холмец, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Мудров Петр Андревич

Отец ребёнка: Мудров Андрей Петрович

Рождение ребёнка
14.10.1926

Дочь: Крылова (Мудрова) Раиса Андреевна

Отец ребёнка: Мудров Андрей Петрович

Пласкуша, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Смерть
04.06.1974
Пласкуша, Оленинский муниципальный район, Тверская область

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