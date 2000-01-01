Гыльминур
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.04.1884
Сын: Валиев (муртазин) Рахимкул Валиевич
Отец ребёнка: Аблулвали Абдулгазизов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шакирьян Валиев
Отец ребёнка: Аблулвали Абдулгазизов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Валиев (муртазин) Закирьян Валиев
Отец ребёнка: Аблулвали Абдулгазизов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Валиев (муртазин) Каримьян Валиев
Отец ребёнка: Аблулвали Абдулгазизов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Валиев (муртазин) Рахимьян Валиев
Отец ребёнка: Аблулвали Абдулгазизов
Бракосочетание
Неизвестно