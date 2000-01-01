Гыльминур — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гыльминур

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.04.1884

Сын: Валиев (муртазин) Рахимкул Валиевич

Отец ребёнка: Аблулвали Абдулгазизов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шакирьян Валиев

Отец ребёнка: Аблулвали Абдулгазизов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Валиев (муртазин) Закирьян Валиев

Отец ребёнка: Аблулвали Абдулгазизов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Валиев (муртазин) Каримьян Валиев

Отец ребёнка: Аблулвали Абдулгазизов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Валиев (муртазин) Рахимьян Валиев

Отец ребёнка: Аблулвали Абдулгазизов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аблулвали Абдулгазизов

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