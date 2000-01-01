Шаповал Иван Максимович
Место рожденияс.Гасаны, Одесская обл., Украина
Дата рождения04.09.1939
Дата смерти15.03.1983
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1939
Отец: Шаповал Максим Иванович
Мать: Шаповал Агафья Ивановна
с.Гасаны, Одесская обл., Украина
Рождение ребёнка
16.10.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шаповал Евдокия Сидоровна
с.Гасаны, Одесская обл., Украина
Рождение ребёнка
23.11.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шаповал Евдокия Сидоровна
с.Гасаны, Одесская обл., Украина
Смерть
15.03.1983