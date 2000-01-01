Шаповал Иван Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШаповал Иван Максимович

Шаповал Иван Максимович

avatar

Место рождения

с.Гасаны, Одесская обл., Украина

Дата рождения

04.09.1939

Дата смерти

15.03.1983

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1939

Отец: Шаповал Максим Иванович

Мать: Шаповал Агафья Ивановна

с.Гасаны, Одесская обл., Украина
Рождение ребёнка
16.10.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шаповал Евдокия Сидоровна

с.Гасаны, Одесская обл., Украина
Рождение ребёнка
23.11.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шаповал Евдокия Сидоровна

с.Гасаны, Одесская обл., Украина
Смерть
15.03.1983
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close