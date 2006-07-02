Сергиенко Александр Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергиенко Александр Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.11.1959

Дата смерти

02.07.2006

Пол

Мужской

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.08.1983

Сын: Сергиенко Юрий Александрович

Мать ребёнка: Сергиенко Елена Павловна

Рождение ребёнка
11.08.1983

Сын: Сергиенко Юрий Александрович

Мать ребёнка: Сергиенко Елена Павловна

Рождение ребёнка
16.07.1986

Дочь: Прожуган Дарья Александровна

Мать ребёнка: Сергиенко Елена Павловна

Марганец, Дніпропетровська область
Смерть
02.07.2006
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