Сергиенко Александр Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.11.1959
Дата смерти02.07.2006
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.08.1983
Сын: Сергиенко Юрий Александрович
Мать ребёнка: Сергиенко Елена Павловна
Рождение ребёнка
11.08.1983
Сын: Сергиенко Юрий Александрович
Мать ребёнка: Сергиенко Елена Павловна
Рождение ребёнка
16.07.1986
Дочь: Прожуган Дарья Александровна
Мать ребёнка: Сергиенко Елена Павловна
Марганец, Дніпропетровська область
Смерть
02.07.2006