Бондаренко (???) Феодосия Иоановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондаренко (???) Феодосия Иоановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: ??? Иоанн

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1872

Дочь: (Бондаренко) Иустина Антоновна

Отец ребёнка: Бондаренко Антоний Емельянович

Рождение ребёнка
1877

Дочь: (Бондаренко) Иульяния Антоновна

Отец ребёнка: Бондаренко Антоний Емельянович

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Савченко (Бондаренко) Анастасия Антоновна

Отец ребёнка: Бондаренко Антоний Емельянович

Смерть
Неизвестно

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