Бондаренко (???) Феодосия Иоановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: ??? Иоанн
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1872
Дочь: (Бондаренко) Иустина Антоновна
Отец ребёнка: Бондаренко Антоний Емельянович
Рождение ребёнка
1877
Дочь: (Бондаренко) Иульяния Антоновна
Отец ребёнка: Бондаренко Антоний Емельянович
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Савченко (Бондаренко) Анастасия Антоновна
Отец ребёнка: Бондаренко Антоний Емельянович
Смерть
Неизвестно