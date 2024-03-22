Дыбанина (Змичеревская) Екатерина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дыбанина (Змичеревская) Екатерина Петровна

Место рождения

Клепери, Cirmas pagasts, Ludzas novads

Дата рождения

24.08.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1878

Отец: Змичеревский Петр Осипович

Мать: Змичеревская Марьянна Андреевна

Клепери, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Крещение
24.08.1878
Саркани, Lendžu pagasts, Rēzeknes novads
Бракосочетание
16.02.1903

Муж: Дыбанин Викентий Матвеевич

Саркани, Lendžu pagasts, Rēzeknes novads
Супруг(-а): Викентий Матвеевич Неизвестно
Рождение ребёнка
06.12.1903

Сын: Дыбанин Иван Викентьевич

Отец ребёнка: Дыбанин Викентий Матвеевич

Клепери, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Рождение ребёнка
27.01.1907

Сын: Дыбанин Матвей Викентьевич

Отец ребёнка: Дыбанин Викентий Матвеевич

Дубинова, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Рождение ребёнка
12.06.1909

Дочь: Юлия Викентьевна

Отец ребёнка: Дыбанин Викентий Матвеевич

Дубинова, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Рождение ребёнка
20.08.1911

Дочь: Антонина

Отец ребёнка: Дыбанин Викентий Матвеевич

Дубинова, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Рождение ребёнка
01.01.1922

Сын: Дыбанин Петр Викентьевич

Отец ребёнка: Дыбанин Викентий Матвеевич

Рождение ребёнка
31.01.1924

Сын: Дыбанин Николай Викентьевич

Отец ребёнка: Дыбанин Викентий Матвеевич

Смерть
Неизвестно
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