Дыбанина (Змичеревская) Екатерина Петровна
Место рождения
Дата рождения24.08.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1878
Крещение
24.08.1878
Бракосочетание
16.02.1903
Супруг(-а): Викентий Матвеевич Неизвестно
Рождение ребёнка
06.12.1903
Отец ребёнка: Дыбанин Викентий Матвеевич
Рождение ребёнка
27.01.1907
Сын: Дыбанин Матвей Викентьевич
Отец ребёнка: Дыбанин Викентий Матвеевич
Рождение ребёнка
12.06.1909
Дочь: Юлия Викентьевна
Отец ребёнка: Дыбанин Викентий Матвеевич
Рождение ребёнка
20.08.1911
Дочь: Антонина
Отец ребёнка: Дыбанин Викентий Матвеевич
Рождение ребёнка
01.01.1922
Отец ребёнка: Дыбанин Викентий Матвеевич
Рождение ребёнка
31.01.1924
Сын: Дыбанин Николай Викентьевич
Отец ребёнка: Дыбанин Викентий Матвеевич
Смерть
Неизвестно