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Казунин Олег Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.03.1949

Дата смерти

19.11.2016

Пол

Мужской

Отец

1920 г.р.

Мать

1923 г.р.

Дети

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Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1949

Отец: Казунин Александр Николаевич

Мать: (Вязникова) Александра Ивановна

Рождение ребёнка
04.06.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Клычкова) Александра Николаевна

Житниково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.01.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Клычкова) Александра Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
19.11.2016
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: Естественная смерть/старость

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