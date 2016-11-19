Казунин Олег Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.03.1949
Дата смерти19.11.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1949
Рождение ребёнка
04.06.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Клычкова) Александра Николаевна
Житниково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.01.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Клычкова) Александра Николаевна
Смерть
19.11.2016
Причина смерти: Естественная смерть/старость