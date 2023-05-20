Пархоменко Вера
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пархоменко Нюся Ивановна
Отец ребёнка: Пархоменко Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пархоменко Маруся Ивановна
Отец ребёнка: Пархоменко Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пархоменко Тамара Ивановна
Отец ребёнка: Пархоменко Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пархрменко Дуся Ивановна
Отец ребёнка: Пархоменко Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пархоменко Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тинеева Анна Ивановна
Отец ребёнка: Пархоменко Иван
Смерть
Неизвестно