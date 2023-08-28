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Бабанская Евдокия Петровна
Бабанская Евдокия Петровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1927
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Бабанский Пётр
Мать
Бабанская 1
Дети
Не указаны
Добавил:
СА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец:
Бабанский Пётр
Мать:
Бабанская 1
Смерть
Неизвестно
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