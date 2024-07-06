Семичков Василий Федорович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Семичков Василий Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Семичков Федор

Мать: Семичкова Марина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семичкова Павла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семичков Федор Васильевич

Мать ребёнка: Семичкова Павла

Рождение ребёнка
21.11.1963

Дочь: Кузина (Семичкова) Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Семичкова Павла

Смерть
Неизвестно

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