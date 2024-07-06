Семичков Василий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Семичков Федор
Мать: Семичкова Марина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Семичкова Павла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семичков Федор Васильевич
Мать ребёнка: Семичкова Павла
Рождение ребёнка
21.11.1963
Дочь: Кузина (Семичкова) Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Семичкова Павла
Смерть
Неизвестно