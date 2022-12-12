Кукушкина Мария Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКукушкина Мария Павловна

Кукушкина Мария Павловна

avatar

Место рождения

Демидово, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Демидово, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
С 1910 по 1920

Дочь: Крутякова Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Крутяков Алексей Никанорович

Демидово, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
С 1910 по 1920

Дочь: Крутякова Валентина Алексеевна

Отец ребёнка: Крутяков Алексей Никанорович

Демидово, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Крутяков Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Крутяков Алексей Никанорович

Демидово, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Крутяков Федор Алексеевич

Отец ребёнка: Крутяков Алексей Никанорович

Демидово, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крутяков Алексей Никанорович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close