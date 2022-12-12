Кукушкина Мария Павловна
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
С 1910 по 1920
Дочь: Крутякова Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Крутяков Алексей Никанорович
Рождение ребёнка
С 1910 по 1920
Дочь: Крутякова Валентина Алексеевна
Отец ребёнка: Крутяков Алексей Никанорович
Рождение ребёнка
1912
Сын: Крутяков Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Крутяков Алексей Никанорович
Рождение ребёнка
1917
Сын: Крутяков Федор Алексеевич
Отец ребёнка: Крутяков Алексей Никанорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно