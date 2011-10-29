Нестеров Петр Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНестеров Петр Алексеевич

Нестеров Петр Алексеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.11.1929

Дочь: Нестерова Зинаида Петровна

Мать ребёнка: Нестерова Евдокия Стефановна

Работа или профессия
До 1941
с. студеный
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нестерова Евдокия Стефановна

Работа или профессия
Неизвестно
Начальник почты
Смерть
1942
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close