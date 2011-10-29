Нестеров Петр Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.11.1929
Дочь: Нестерова Зинаида Петровна
Мать ребёнка: Нестерова Евдокия Стефановна
Работа или профессия
До 1941
с. студеный
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Начальник почты
Смерть
1942