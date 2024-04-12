Иванова (Сергеева) Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Сергеева) Елена Николаевна

Место рождения

Гавриловская, Вашкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

03.06.1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1919

Отец: Сергеев Николай

Мать: Сергеева Анна

Гавриловская, Вашкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Громова Валентина Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черных Галина Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Николай Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Владимир Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Звонцова Зоя Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карпенко Мира Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Иван

Смерть
Неизвестно
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