Иванова (Сергеева) Елена Николаевна
Место рождения
Дата рождения03.06.1919
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1919
Отец: Сергеев Николай
Мать: Сергеева Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Громова Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черных Галина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Звонцова Зоя Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карпенко Мира Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иванов Иван
Смерть
Неизвестно