Черепанов Степан Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.12.1923
Дочь: (Петрова) Александра Степановна
Мать ребёнка: (Черепанова) Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
24.06.1927
Дочь: (Турова) Любовь Степановна
Мать ребёнка: (Черепанова) Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
26.09.1930
Сын: Черепанов Петр Степанович
Мать ребёнка: (Черепанова) Анастасия Алексеевна