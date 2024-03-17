Черепанов Степан Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черепанов Степан Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.12.1923

Дочь: (Петрова) Александра Степановна

Мать ребёнка: (Черепанова) Анастасия Алексеевна

Рождение ребёнка
24.06.1927

Дочь: (Турова) Любовь Степановна

Мать ребёнка: (Черепанова) Анастасия Алексеевна

Рождение ребёнка
26.09.1930

Сын: Черепанов Петр Степанович

Мать ребёнка: (Черепанова) Анастасия Алексеевна

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