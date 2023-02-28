Василий Егоров
Место рождения
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: Егор Захаров
Мать: Анна Мануйлова
Рождение ребёнка
1789
Сын: Степан Васильев
Мать ребёнка: Ксения Тимофеева
Рождение ребёнка
1791
Сын: Филипп Васильев
Мать ребёнка: Ксения Тимофеева
Рождение ребёнка
1800
Сын: Тимофей Васильев
Мать ребёнка: Ксения Тимофеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степанида Васильева
Мать ребёнка: Ксения Тимофеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Домника Васильева
Мать ребёнка: Ксения Тимофеева
Смерть
Неизвестно