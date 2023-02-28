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Василий Егоров

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Место рождения

Козлово, Павловский Посад, Московская область

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Егор Захаров

Мать: Анна Мануйлова

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Степан Васильев

Мать ребёнка: Ксения Тимофеева

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Филипп Васильев

Мать ребёнка: Ксения Тимофеева

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Тимофей Васильев

Мать ребёнка: Ксения Тимофеева

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степанида Васильева

Мать ребёнка: Ксения Тимофеева

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Домника Васильева

Мать ребёнка: Ксения Тимофеева

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Смерть
Неизвестно
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