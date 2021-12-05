Коршев Гордей Владиславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коршев Гордей Владиславович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.2021

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.2021

Отец: Коршев Владислав Сергеевич

Мать: Коршева Алёна Сергеевна

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