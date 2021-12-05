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Коршев Гордей Владиславович
Коршев Гордей Владиславович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.12.2021
Пол
Мужской
Отец
Коршев Владислав Сергеевич
1978 г.р.
Мать
Коршева (Литвинова) Алёна Сергеевна
1994 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.2021
Отец:
Коршев Владислав Сергеевич
Мать:
Коршева Алёна Сергеевна
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