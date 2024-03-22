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Соловьев Василий Тихонович

Место рождения

Синьял-Шатьма, Красноармейский район, Чувашская Республика

Дата рождения

22.01.1894

Дата смерти

14.08.1959

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1894

Отец: Соловьев Тихон

Мать: Захарова Агафья Захаровна

Синьял-Шатьма, Красноармейский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
26.07.1927

Сын: Соловьев Зиновий Васильевич

Мать ребёнка: Егорова Прасковья Федоровна

Рождение ребёнка
29.07.1930

Сын: Соловьев Борис Васильевич

Мать ребёнка: Егорова Прасковья Федоровна

Синьял-Шатьма, Красноармейский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
12.02.1933

Сын: Соловьев Виталий Васильевич

Мать ребёнка: Егорова Прасковья Федоровна

Рождение ребёнка
19.11.1940

Дочь: Соловьева Юлия Васильевна

Мать ребёнка: Егорова Прасковья Федоровна

Рождение ребёнка
?.01.1960

Дочь: Васильева Светлана Зиновьевна

Мать ребёнка: Егорова Прасковья Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Егорова Прасковья Федоровна

Смерть
14.08.1959
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