Соловьев Василий Тихонович
Место рождения
Дата рождения22.01.1894
Дата смерти14.08.1959
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1894
Отец: Соловьев Тихон
Рождение ребёнка
26.07.1927
Сын: Соловьев Зиновий Васильевич
Мать ребёнка: Егорова Прасковья Федоровна
Рождение ребёнка
29.07.1930
Сын: Соловьев Борис Васильевич
Мать ребёнка: Егорова Прасковья Федоровна
Рождение ребёнка
12.02.1933
Сын: Соловьев Виталий Васильевич
Мать ребёнка: Егорова Прасковья Федоровна
Рождение ребёнка
19.11.1940
Дочь: Соловьева Юлия Васильевна
Мать ребёнка: Егорова Прасковья Федоровна
Рождение ребёнка
?.01.1960
Дочь: Васильева Светлана Зиновьевна
Мать ребёнка: Егорова Прасковья Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.08.1959