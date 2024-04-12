Афонасьева Алена
Место рождения
Дата рождения1675
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1675
Отец: Фефилов Афонасий
Мать: ?
Рождение ребёнка
Около 1711
Дочь: Авдотья Иванова
Отец ребёнка: Иван Фомин
Рождение ребёнка
Около 1712
Сын: Андрей Иванов
Отец ребёнка: Иван Фомин
Рождение ребёнка
Около 1730
Отец ребёнка: Иван Фомин
Рождение ребёнка
Около 1731
Сын: Июда Иванов
Отец ребёнка: Иван Фомин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Фомин
Смерть
Неизвестно