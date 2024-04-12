Афонасьева Алена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афонасьева Алена

Место рождения

Воронцово, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1675

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1660 г.р.

Мать

Муж

Около 1672 г.р.

Дети

Около 1711 г.р.
Около 1712 г.р.
Около 1730 г.р.
Около 1731 г.р.

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ИК
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Место
Комментарий
Рождение
1675

Отец: Фефилов Афонасий

Мать: ?

Воронцово, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1711

Дочь: Авдотья Иванова

Отец ребёнка: Иван Фомин

Рождение ребёнка
Около 1712

Сын: Андрей Иванов

Отец ребёнка: Иван Фомин

Рождение ребёнка
Около 1730

Сын: Сергей (Андрей) Иванов

Отец ребёнка: Иван Фомин

Рождение ребёнка
Около 1731

Сын: Июда Иванов

Отец ребёнка: Иван Фомин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Фомин

Смерть
Неизвестно
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