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Сабиров Альберт Ахунович

Место рождения

Дюсьметьево, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

04.03.1951

Дата смерти

21.10.2023

Пол

Мужской

Отец

1925 г.р.

Мать

1925 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1951

Отец: Сабиров Ахун Сабирович

Мать: Сабирова Зайтуна Шамсетдиновна

Дюсьметьево, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
26.08.1978

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.06.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.05.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
21.10.2023
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

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