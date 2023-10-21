Сабиров Альберт Ахунович
Место рождения
Дата рождения04.03.1951
Дата смерти21.10.2023
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1951
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
26.08.1978
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.06.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.05.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
21.10.2023