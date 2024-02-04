Кузяева Александра Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.07.1842 ст.
Отец ребёнка: Кузяев Ефрем Яковлевич
Рождение ребёнка
05.08.1848 ст.
Дочь: Кузяева Параскева Ефремовна
Отец ребёнка: Кузяев Ефрем Яковлевич
Смерть
Неизвестно