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Кузяева Александра Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1821 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузяев Ефрем Яковлевич

Рождение ребёнка
18.07.1842 ст.

Сын: Кузяев Амилен Ефремович

Отец ребёнка: Кузяев Ефрем Яковлевич

Красный Яр, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
05.08.1848 ст.

Дочь: Кузяева Параскева Ефремовна

Отец ребёнка: Кузяев Ефрем Яковлевич

Красный Яр, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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