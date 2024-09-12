Барабанова (Черкасова) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барабанова (Черкасова) Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1951

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951

Отец: Черкасов Василий Яковлевич

Мать: Черкасова Таисия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Барабанов Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барабанов Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Барабанов Виктор

Смерть
Неизвестно

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