Барабанова (Черкасова) Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1951
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Барабанов Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Барабанов Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Барабанов Виктор
Смерть
Неизвестно