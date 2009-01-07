Наконечный Дмитрий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наконечный Дмитрий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.09.1973

Дата смерти

07.01.2009

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1973

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.08.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.08.1998

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
07.01.2009
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
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