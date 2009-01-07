Наконечный Дмитрий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.09.1973
Дата смерти07.01.2009
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1973
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.08.1994
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.08.1998
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
07.01.2009