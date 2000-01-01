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Степан
Степан
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1831
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Иевлий
Около 1807 г.р.
Мать
Ксения (Аксиния)
Около 1818 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮИ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831
Отец:
Иевлий
Мать:
Ксения (Аксиния)
Смерть
Неизвестно
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