Ковина Эльвира — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКовина Эльвира

Ковина Эльвира

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковина Елена Викторович

Отец ребёнка: Ковин Виктор Анатольевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковин Руслан Викторович

Отец ребёнка: Ковин Виктор Анатольевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковина Юлия Викторовна

Отец ребёнка: Ковин Виктор Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковин Виктор Анатольевич

Мы используем куки для улучшения работы сайта.