Ковина Эльвира
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ковина Елена Викторович
Отец ребёнка: Ковин Виктор Анатольевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ковин Виктор Анатольевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ковина Юлия Викторовна
Отец ребёнка: Ковин Виктор Анатольевич
Бракосочетание
Неизвестно