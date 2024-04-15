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Плотников Тимофей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.01.1904 ст.

Жена: Плотникова Анна Прокопьевна

Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Церковь святого апостала евангелиста Луки
Рождение ребёнка
15.11.1904 ст.

Сын: Плотников Петр Тимофеевич

Мать ребёнка: Плотникова Анна Прокопьевна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Восприемник
11.09.1905 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Вера Ивановна (Рудакова) Рудакова
Рождение ребёнка
23.10.1905 ст.

Сын: Плотников Дмитрий Тимофеевич

Мать ребёнка: Плотникова Анна Прокопьевна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
07.09.1907 ст.

Сын: Плотников Дмитрий Тимофеевич

Мать ребёнка: Плотникова Анна Прокопьевна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
22.10.1908 ст.

Жена: Плотникова Аполлинария? Климентьевна

Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Николаевская церковь
Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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