Плотников Тимофей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
11.01.1904 ст.
Церковь святого апостала евангелиста Луки
Рождение ребёнка
15.11.1904 ст.
Сын: Плотников Петр Тимофеевич
Мать ребёнка: Плотникова Анна Прокопьевна
Восприемник
11.09.1905 ст.
Вера Ивановна (Рудакова) Рудакова
Рождение ребёнка
23.10.1905 ст.
Сын: Плотников Дмитрий Тимофеевич
Мать ребёнка: Плотникова Анна Прокопьевна
Рождение ребёнка
07.09.1907 ст.
Сын: Плотников Дмитрий Тимофеевич
Мать ребёнка: Плотникова Анна Прокопьевна
Бракосочетание
22.10.1908 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Николаевская церковь
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно