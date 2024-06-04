Утробин Козьма Фомин
Место рождениядер. Федотки Балезина, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1670
Дата смертиПосле 1710
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1670
Отец: Утробин Фома (Фомка) Баженов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Утробина Елена Ларионова
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1695
Мать ребёнка: Утробина Елена Ларионова
Рождение ребёнка
Около 1698
Мать ребёнка: Утробина Елена Ларионова
Рождение ребёнка
Около 1700
Дочь: (Утробина) Марья Кузьмина
Мать ребёнка: Утробина Елена Ларионова
Рождение ребёнка
Около 1707
Дочь: (Утробина) Елена Кузьмина
Мать ребёнка: Утробина Елена Ларионова
Рождение ребёнка
Около 1709
Сын: Утробин Клементий Кузьмин
Мать ребёнка: Утробина Елена Ларионова
Смерть
После 1710