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Утробин Козьма Фомин

Место рождения

дер. Федотки Балезина, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1670

Дата смерти

После 1710

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1670

Отец: Утробин Фома (Фомка) Баженов

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Утробина Елена Ларионова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1695

Сын: Утробин Дорофей Кузьмин

Мать ребёнка: Утробина Елена Ларионова

Рождение ребёнка
Около 1698

Сын: Утробин Василий Кузьмин

Мать ребёнка: Утробина Елена Ларионова

Рождение ребёнка
Около 1700

Дочь: (Утробина) Марья Кузьмина

Мать ребёнка: Утробина Елена Ларионова

Рождение ребёнка
Около 1707

Дочь: (Утробина) Елена Кузьмина

Мать ребёнка: Утробина Елена Ларионова

Рождение ребёнка
Около 1709

Сын: Утробин Клементий Кузьмин

Мать ребёнка: Утробина Елена Ларионова

Смерть
После 1710

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