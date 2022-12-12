Бормотова Акилина Митрофановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.02.1900
Полом, Соликамский уезд, Пермская губерния
Поручители (свидетели на свадьбе) Пепеляев Евтроп Митрофанович Пепеляев Семен Фаддевич Савинов Константин Яковлевич Субботин максим Тимофеевич Бормотов Филипп Митрофанович
Смерть
Неизвестно