Бормотова Акилина Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБормотова Акилина Митрофановна

Бормотова Акилина Митрофановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.02.1900

Муж: Пепеляев Прокопий Фаддевич

Полом, Соликамский уезд, Пермская губерния
Поручители (свидетели на свадьбе) Пепеляев Евтроп Митрофанович Пепеляев Семен Фаддевич Савинов Константин Яковлевич Субботин максим Тимофеевич Бормотов Филипп Митрофанович
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close