Сребнюк (Сребнюк) Таисия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сребнюк (Сребнюк) Таисия Андреевна

Место рождения

Житомирская область, УССР, СССР

Дата рождения

Около 1931

Дата смерти

?.08.2007

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1938 г.р.

Дети

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1931

Отец: Андрей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сребнюк Михаил

Работа или профессия
Неизвестно
Садовый работник
Рождение ребёнка
31.08.1966

Сын: Сребнюк Анатолий Михайлович

Отец ребёнка: Сребнюк Михаил

Заречное, Джанкойский муниципальный район, Республика Крым
Смерть
?.08.2007
Заречное, Джанкойский муниципальный район, Республика Крым
Похороны
Неизвестно
Заречное, Джанкойский муниципальный район, Республика Крым
Похоронена на кладбище в с. Заречном

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