Сребнюк (Сребнюк) Таисия Андреевна
Место рожденияЖитомирская область, УССР, СССР
Дата рожденияОколо 1931
Дата смерти?.08.2007
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1931
Отец: Андрей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сребнюк Михаил
Работа или профессия
Неизвестно
Садовый работник
Рождение ребёнка
31.08.1966
Сын: Сребнюк Анатолий Михайлович
Отец ребёнка: Сребнюк Михаил
Смерть
?.08.2007
Похороны
Неизвестно
Похоронена на кладбище в с. Заречном