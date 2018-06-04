Федина (Гусева) Антонина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федина (Гусева) Антонина Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.11.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1911

Отец: Гусев Алексей Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.10.1936

Сын: Федин Валерий Иванович

Отец ребёнка: Федин Иван Федорович

С. Нижняя Покровка Перелюбского района
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федин Игорь Иванович

Отец ребёнка: Федин Иван Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федина Тамара Ивановна

Отец ребёнка: Федин Иван Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федин Иван Федорович

Смерть
Неизвестно
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