Федина (Гусева) Антонина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.11.1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1911
Отец: Гусев Алексей Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.10.1936
Отец ребёнка: Федин Иван Федорович
С. Нижняя Покровка Перелюбского района
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федин Игорь Иванович
Отец ребёнка: Федин Иван Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федина Тамара Ивановна
Отец ребёнка: Федин Иван Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федин Иван Федорович
Смерть
Неизвестно