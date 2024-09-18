Разгонцев Архип Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1901
ГААК Ф144 оп6 д308 стр. 27 поз. - 53
Рождение ребёнка
17.07.1901
Дочь: Разгонцева (Разгонцева) Мария Архиповна
Мать ребёнка: Разгонцева Акилина Дмитриевна
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 27_17.07.1901_крещение-22.07.1901 пол_Ж_ запись - 53 род. Мария в село Брусенцево у крестьянин Разгонцев Архип Максимов и законная жена Акили... Показать все
Смерть
Неизвестно