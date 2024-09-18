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Разгонцев Архип Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Разгонцева Акилина Дмитриевна

Место жительства
1901
Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 стр. 27 поз. - 53
Рождение ребёнка
17.07.1901

Дочь: Разгонцева (Разгонцева) Мария Архиповна

Мать ребёнка: Разгонцева Акилина Дмитриевна

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 27_17.07.1901_крещение-22.07.1901 пол_Ж_ запись - 53 род. Мария в село Брусенцево у крестьянин Разгонцев Архип Максимов и законная жена Акили... Показать все
Смерть
Неизвестно

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