Дмитрий Андреевич
Место рождения
Дата рожденияМежду 1787 и 1789
Дата смертиПосле 1850
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1787 и 1789
Отец: Андрей Савельевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
Между 1799 и 1804
Сын: Илья Дмитриевич
Мать ребёнка: Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
Между 1804 и 1805
Сын: Емельян Демитриевич
Мать ребёнка: Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Варвара Дмитриевна
Мать ребёнка: Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
18.04.1814
Сын: Еремей Дмитриевич
Мать ребёнка: Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
09.09.1820
Дочь: Вера Дмитриевна
Мать ребёнка: Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
03.02.1823
Дочь: Ксения Аксинья Дмитриевна
Мать ребёнка: Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
04.07.1826
Сын: Прокопий Дмитриевич
Мать ребёнка: Татьяна Петровна
Смерть
После 1850