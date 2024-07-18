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Дмитрий Андреевич

Место рождения

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

Между 1787 и 1789

Дата смерти

После 1850

Пол

Мужской

Отец

1767 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Между 1781 и 1793 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1787 и 1789

Отец: Андрей Савельевич

Мать: не указана

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
Между 1799 и 1804

Сын: Илья Дмитриевич

Мать ребёнка: Татьяна Петровна

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Между 1804 и 1805

Сын: Емельян Демитриевич

Мать ребёнка: Татьяна Петровна

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Варвара Дмитриевна

Мать ребёнка: Татьяна Петровна

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
18.04.1814

Сын: Еремей Дмитриевич

Мать ребёнка: Татьяна Петровна

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
09.09.1820

Дочь: Вера Дмитриевна

Мать ребёнка: Татьяна Петровна

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
03.02.1823

Дочь: Ксения Аксинья Дмитриевна

Мать ребёнка: Татьяна Петровна

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
04.07.1826

Сын: Прокопий Дмитриевич

Мать ребёнка: Татьяна Петровна

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Смерть
После 1850

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