Аксянов Идрис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксянов Идрис

Место рождения

д.Медяна Курмышского уезда Симбирской губ

Дата рождения

1912

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Отец

1882 г.р.

Мать

1882 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Ахсянов Ахмет

Мать: Аминя

Военная награда
Неизвестно
Аксенов Идрис Ахматович гв. ефрейтор Дата рождения __.__.1912 Место призыва Красно-Октябрьский РВК, Горьковская обл., Красно-Октябрьский р-н Воинская часть 10 гв. сп 6 гв. сд 60 А ВорФ Наименование на... Показать все
Смерть
1943

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