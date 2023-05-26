Никита Федорович
Место рождения
Дата рожденияДо 1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Поручитель
31.01.1900 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 31.01.1900 Иванщины крестьянин Петр Васильевич Задубье крестьянская дочь Наталья Сергеевна по жениху Иванщины крестьянин Максим Михайлович по жениху Каменный конец, Добручинс... Показать все
Смерть
Неизвестно