Афимия Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афимия Степанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1821 г.р.

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Сын: Андрей Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Иванов

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Марина Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Иванов

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Анастасия Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Иванов

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Ольга Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Иванов

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Иванов

Смерть
Неизвестно
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