Афимия Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1847
Сын: Андрей Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Иванов
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Марина Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Иванов
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Анастасия Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Иванов
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Ольга Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Иванов
Смерть
Неизвестно