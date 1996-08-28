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Кукаев Александр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.1930

Дата смерти

28.08.1996

Пол

Мужской

Отец

1899 г.р.

Мать

1900 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1930

Отец: Кукаев Иван Васильевич

Мать: Кукаева Мария Андреевна

Рождение ребёнка
21.11.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кукаева Фаина Михайловна

Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кукаева Фаина Михайловна

Россия
Образование
Неизвестно
Селитьбенская школа
Смерть
28.08.1996
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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