Кукаев Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.09.1930
Дата смерти28.08.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1930
Отец: Кукаев Иван Васильевич
Мать: Кукаева Мария Андреевна
Рождение ребёнка
21.11.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кукаева Фаина Михайловна
Рождение ребёнка
1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кукаева Фаина Михайловна
Россия
Образование
Неизвестно
Селитьбенская школа
Смерть
28.08.1996
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область