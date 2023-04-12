Petrowsky (N.N.) Helene
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти04.11.1859
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Petrowsky Ernst
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Petrowsky Ernst
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Anna Julie
Отец ребёнка: Petrowsky Ernst
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Theodora Luise
Отец ребёнка: Petrowsky Ernst
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Petrowsky Ernst
Смерть
04.11.1859
Torgau, LKr. Nordsachsen, Sachsen, Deutschland