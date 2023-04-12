Petrowsky (N.N.) Helene — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Petrowsky (N.N.) Helene

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

04.11.1859

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1860 г.р.

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Petrowsky Carl August

Отец ребёнка: Petrowsky Ernst

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Petrowsky Joachim Georg

Отец ребёнка: Petrowsky Ernst

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Anna Julie

Отец ребёнка: Petrowsky Ernst

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Theodora Luise

Отец ребёнка: Petrowsky Ernst

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Petrowsky Ernst

Смерть
04.11.1859
Torgau, LKr. Nordsachsen, Sachsen, Deutschland
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