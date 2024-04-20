Алексеев Руслан Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Роза
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексеев Александр Русланович
Мать ребёнка: Алексеева Зинаида Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алексеева Ирина Руслановна
Мать ребёнка: Алексеева Зинаида Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванов Елена Руслановна
Мать ребёнка: Алексеева Зинаида Михайловна
Рождение ребёнка
01.07.1979
Дочь: Алексеева Людмила Руслановна
Мать ребёнка: Алексеева Зинаида Михайловна