Алексеев Руслан Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеев Руслан Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Роза

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексеев Александр Русланович

Мать ребёнка: Алексеева Зинаида Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алексеева Ирина Руслановна

Мать ребёнка: Алексеева Зинаида Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванов Елена Руслановна

Мать ребёнка: Алексеева Зинаида Михайловна

Рождение ребёнка
01.07.1979

Дочь: Алексеева Людмила Руслановна

Мать ребёнка: Алексеева Зинаида Михайловна

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