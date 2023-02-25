Бонта (Наумова) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бонта (Наумова) Мария Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.03.1981

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.03.11

Сын: Бонта Игорь Максимович

Отец ребёнка: Бонта Максим Вячеславович

Рождение ребёнка
19.01.13

Сын: Бонта Иван Максимович

Отец ребёнка: Бонта Максим Вячеславович

Рождение ребёнка
17.08.18

Дочь: Бонта Алёна Максимовна

Отец ребёнка: Бонта Максим Вячеславович

Рождение
05.03.1981

Отец: Наумов Александр

Мать: Мартынова Тамара Николаевна

Рождение ребёнка
25.01.2001

Дочь: Антонова Татьяна Дмитриевна

Отец ребёнка: Голубев Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
07.07.2003

Дочь: Бонта Ксения Максимовна

Отец ребёнка: Бонта Максим Вячеславович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бонта Максим Вячеславович

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