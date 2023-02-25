Бонта (Наумова) Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.03.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.03.11
Отец ребёнка: Бонта Максим Вячеславович
Рождение ребёнка
19.01.13
Отец ребёнка: Бонта Максим Вячеславович
Рождение ребёнка
17.08.18
Дочь: Бонта Алёна Максимовна
Отец ребёнка: Бонта Максим Вячеславович
Рождение
05.03.1981
Отец: Наумов Александр
Рождение ребёнка
25.01.2001
Дочь: Антонова Татьяна Дмитриевна
Отец ребёнка: Голубев Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
07.07.2003
Дочь: Бонта Ксения Максимовна
Отец ребёнка: Бонта Максим Вячеславович
Бракосочетание
Неизвестно