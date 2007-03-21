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Сафонов Борис Андреевич

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Место рождения

д.Баркино Алешковский с/с Горьковской обо.

Дата рождения

05.08.1924

Дата смерти

21.03.2007

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1922 г.р.

Дети

1949 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1924

Отец: Сафонов Андрей

Мать: не указана

д.Баркино Алешковский с/с Горьковской обо.
Рождение ребёнка
13.03.1949

Сын: Сафонов Владимир Александрович

Мать ребёнка: Сафонова Мария Поликарповна

Богородск Нижегородской области
Рождение ребёнка
27.11.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сафонова Мария Поликарповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сафонова Мария Поликарповна

Образование
Неизвестно
Пехотное училище, лейтенант
Смерть
21.03.2007
Богородск Нижегородской области.
Похороны
Неизвестно
Первое (Старое) Кладбище Г. Богородск (Нижний Новгород)
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