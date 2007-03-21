Сафонов Борис Андреевич
Место рожденияд.Баркино Алешковский с/с Горьковской обо.
Дата рождения05.08.1924
Дата смерти21.03.2007
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1924
Отец: Сафонов Андрей
Мать: не указана
д.Баркино Алешковский с/с Горьковской обо.
Рождение ребёнка
13.03.1949
Сын: Сафонов Владимир Александрович
Мать ребёнка: Сафонова Мария Поликарповна
Богородск Нижегородской области
Рождение ребёнка
27.11.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сафонова Мария Поликарповна
Бракосочетание
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Пехотное училище, лейтенант
Смерть
21.03.2007
Богородск Нижегородской области.
Похороны
Неизвестно
Первое (Старое) Кладбище Г. Богородск (Нижний Новгород)