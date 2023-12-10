Ростовцова Василиса Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1787
Сын: Растовцов Осип Прокопьевич
Отец ребёнка: Ростовцов Прокопий Васильевич
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Ростовцова Василиса Прокопьевна
Отец ребёнка: Ростовцов Прокопий Васильевич
Рождение ребёнка
1799
Сын: Ростовцов Яков Прокопьевич
Отец ребёнка: Ростовцов Прокопий Васильевич
Смерть
Неизвестно