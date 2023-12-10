Ростовцова Василиса Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ростовцова Василиса Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1787

Сын: Растовцов Осип Прокопьевич

Отец ребёнка: Ростовцов Прокопий Васильевич

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Ростовцова Василиса Прокопьевна

Отец ребёнка: Ростовцов Прокопий Васильевич

Рождение ребёнка
1799

Сын: Ростовцов Яков Прокопьевич

Отец ребёнка: Ростовцов Прокопий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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