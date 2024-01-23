Кристина Иосифова
Место рождения
Дата рождения1737
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: Иосиф Иванов
Мать: Екатерина Якимова
Лютницы: МК-1731-1734(90 страницы нет)-1738 записи о рождении нет, МК-1739 ---, МК-1740 записи о рождении нет Родилась на Родине матери? === ИВ-1740 Дочь их Христина 3 ИВ-1741 Кристины нет ИВ-1742 До... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно