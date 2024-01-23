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Кристина Иосифова

Место рождения

Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1700 г.р.

Мать

1707 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Иосиф Иванов

Мать: Екатерина Якимова

Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Лютницы: МК-1731-1734(90 страницы нет)-1738 записи о рождении нет, МК-1739 ---, МК-1740 записи о рождении нет Родилась на Родине матери? === ИВ-1740 Дочь их Христина 3 ИВ-1741 Кристины нет ИВ-1742 До... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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